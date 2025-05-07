Военный эксперт рассказал, почему у ВСУ большое количество дронов

Часть беспилотников ВСУ производится на территории Украины, другая часть ввозится из-за границы, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, в основном речь идёт о дронах самолётного типа, которые легко собрать. Их поставляют заводы, расположенные в Германии и странах Восточной Европы.