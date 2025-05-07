Военный эксперт рассказал, почему у ВСУ большое количество дронов

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Часть беспилотников ВСУ производится на территории Украины, другая часть ввозится из-за границы, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, в основном речь идёт о дронах самолётного типа, которые легко собрать. Их поставляют заводы, расположенные в Германии и странах Восточной Европы.
По мнению Рожина, чтобы противостоять атаке беспилотников ВСУ, России следует увеличить количество и улучшить качество систем ПВО, улучшить характеристики существующих и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, развивать секторы контрдронов и ИИ, чтобы БПЛА с машинным зрением могли самостоятельно атаковать противника.
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«Кроме того, поражение цехов, где собирают и хранят дроны, чтобы уменьшить ударные возможности противника. Такая задача решается комплексно и даёт возможность добиться превосходства на поле боя», — добавил эксперт.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семь беспилотников, направлявшихся к столице, были уничтожены силами ПВО.
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Анастасия Чубина