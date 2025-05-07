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Военный эксперт рассказал, почему у ВСУ большое количество дронов

Рожин: часть дронов для ВСУ производится на Украине, а часть — за рубежом
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Часть беспилотников ВСУ производится на территории Украины, другая часть ввозится из-за границы, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, в основном речь идёт о дронах самолётного типа, которые легко собрать. Их поставляют заводы, расположенные в Германии и странах Восточной Европы.
По мнению Рожина, чтобы противостоять атаке беспилотников ВСУ, России следует увеличить количество и улучшить качество систем ПВО, улучшить характеристики существующих и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, развивать секторы контрдронов и ИИ, чтобы БПЛА с машинным зрением могли самостоятельно атаковать противника.
«Кроме того, поражение цехов, где собирают и хранят дроны, чтобы уменьшить ударные возможности противника. Такая задача решается комплексно и даёт возможность добиться превосходства на поле боя», — добавил эксперт.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что семь беспилотников, направлявшихся к столице, были уничтожены силами ПВО.

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WSJ: похороны военных ВСУ стали источником дохода для украинских чиновников
07 мая 2025, 10:41

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Похороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Источники издания Wall Street Journal утверждают, что некоторые похоронные бюро платят взятки чиновникам для получения крупных контрактов на перевозку и захоронение погибших солдат.
По информации, предоставленной чиновниками и представителями правоохранительных органов, похоронные бюро завышают цены на гробы и надгробия, а полученную разницу делят с чиновниками. Эта практика коррупции в сфере похорон военных стала распространенной по всей стране, вызывая общественное недовольство.

Согласно результатам опроса, проведенного украинским изданием в апреле 2024 года, более половины жителей Украины считают коррупцию самой серьезной угрозой для развития страны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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#всу
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Неприятности из-за роли Лобанова, отношение к СВО и отказ от мяса: как живет звезда «Интернов» Александр Ильин
07 мая 2025, 09:37

Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)

Александр Ильин младший приобрёл широкую популярность после роли молодого врача Семёна Лобанова в комедийном сериале «Интерны». Проект стал настоящим хитом и помог актёру обрести признание. Однако сам Ильин признаёт: его экранный образ сильно отличается от реальной жизни. Подробнее в материале «Радио 1».

Отношение к роли Лобанова


По словам Ильина, роль Лобанова он вспоминает с теплом. Он отметил, что «Интерны» стали важным этапом в его карьере и задали высокую планку для отечественного телепроизводства. При этом актёр не скрывает, что иногда популярность Лобанова приводит к неприятным ситуациям: некоторые поклонники обращаются к нему на улице в грубоватой манере.

«Если на улице подлетают со словами „Эй, Лобанов!“ — это из разряда какой-то быдло-гопнической фигни, которая достойна только очень резкого ответа. Я не поддерживаю, когда забываются в разговоре с людьми», — рассказывал мужчина.

Музыкальная деятельность: «План Ломоносова»


Уже 14 лет Александр Ильин остаётся фронтменом панк-группы «План Ломоносова». После окончания съёмок в «Интернах» он кардинально изменил имидж: отпустил бороду, покрыл тело татуировками и стал выходить на сцену в неформальной одежде. Группа исполняет сатирический панк-рок и выпустила шесть студийных альбомов. Их композиции звучат на «Нашем радио», а концерты проходят по всей стране.

Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)

В 2023 году в СМИ появилась информация о том, что «План Ломоносова» попал в неофициальный «чёрный список», якобы ограничивающий выступления определённых артистов по идеологическим причинам. Официальных комментариев по этому поводу группа не давала, а сама достоверность списка остаётся неподтверждённой.

Отношение к СВО


Публичных заявлений о спецоперации на Украине Ильин не делал. В то же время в сети распространялся скриншот, якобы с его страницы, с антивоенным посланием. До начала СВО группа Ильина выступала в Крыму, за что сам артист оказался в базе украинского сайта «Миротворец».

Отказ от мяса


Более десяти лет назад Александр Ильин перешёл на вегетарианство. Он отмечает, что отказ от мяса положительно сказался на самочувствии. По словам актёра, эту тему он изучал с разных сторон — от медицинских до философских трактовок. Чтобы поддерживать форму, Ильин регулярно занимается боксом.

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Личная жизнь


Александр Ильин живёт в гражданском браке с пиар-менеджером Юлией Мартыновой, которую знает с детства. Пара воспитывает двоих сыновей: Александра, родившегося в 2018 году, и Ярослава, появившегося на свет в 2021 году. В последние годы Юлия сосредоточилась на семье и воспитании детей.

Карьера сегодня


Актёр продолжает активно сниматься. В 2022 году он появился в проектах «Чернобыль», «Карамора» и «Закрыть гештальт». В 2024 году ожидается выход сразу пяти картин с его участием: «Бар „Один звонок“», «Дело Германа», «Робинзон», «Рыжий» и «Трасса».

Александр Ильин (Фото: Instagram*/alexandrilyinjr)

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Освобождение Лысовки под Торецком, новые атаки ВСУ из Сумской области в сторону границы РФ: последние новости СВО на 7 мая
07 мая 2025, 09:04

Фото: istockphoto/ Denniro

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


Украинские военные не прекращают попытки захватить приграничные территории на направлениях Тёткино и Глушково. Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, командование ВСУ продолжает отправлять штурмовые отряды в сторону государственной границы РФ.

За минувшие сутки ВС РФ предотвращены четыре попытки прорыва линии фронта. Дважды на участке между Рыжевкой и Тёткино украинские войска пытались прорваться и закрепиться на российской территории. Движение войск было своевременно выявлено и остановлено. Большая часть живой силы ликвидирована, остатки групп блокированы в приграничных районах, ведутся работы по зачистке местности.

На территорию России также было совершено нападение из населённого пункта Павловка в направлении населённого пункта Новый Путь. В результате применения барражирующих боеприпасов и FPV-техники противник понёс значительные потери.

Расширение зоны контроля в Сумской области продолжается. Подразделения ВС РФ за минувшие сутки успешно продвинулись более чем на полтора километра в районе сёл Водолаги, Беловоды и Локня.

Покровское направление


На данном направлении активные боестолкновения разворачиваются по всей линии фронта. Министерство обороны РФ официально заявило об освобождении Лысовки.

В населённом пункте Котляровка продолжается операция по зачистке территории. На данный момент она находится на завершающей стадии. На Новопавловском участке активно действует российская авиация. За минувшие сутки был уничтожен мост через реку Солёная.

Гусев: над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА ВСУ
Гусев: над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА ВСУ

Торецкое направление


На западе Торецка российские военные добились определённых успехов в районе населённых пунктов Новая Полтавка и Новоленовка. Продолжается наступление на позиции ВСУ в Старой Николаевке и в направлении Романовки.

ВКС России нанесли удары по укреплениям противника в населённом пункте Плещеевка. Кроме того, в районах Дружбы и Дылеевки продолжаются локальные боевые действия.

Угледарское направление


На этом направлении отмечается значительное продвижение ВС РФ. Подразделения РФ приблизились к восточным границам населённых пунктов Новополь и Зелёное Поле, а также заняли несколько позиций к востоку от Новодаровки.

В окрестностях Фёдоровки штурмовые группы вытеснили противника с ряда стратегически важных возвышенностей. С мест поступает информация о том, что российские войска практически достигли границ посёлка Отрадный.

В окрестностях Богатыря не утихают ожесточённые столкновения. Российская авиация проводит работу по уничтожению укреплений ВСУ в районе села, а операторы беспилотных летательных аппаратов наносят удары по тыловым позициям противника, что затрудняет его логистику.

Краснолиманское направление


Российские войска активно расширяют зону контроля в районах Торского и Колодезей. С территории села Новое продолжаются атаки ВС РФ в сторону Зелёной Долины, а также ведутся наступательные операции в Липовом и Редкодубе. Кроме того, отмечается продвижение российских войск из Макеевки в направлении Петровского.

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#движение
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В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
07 мая 2025, 07:55

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В столице Украины Киеве и ряде соседних областей, включая Житомирскую, Черниговскую, Сумскую и Полтавскую, объявлена воздушная тревога. По информации городской военной администрации, в Киеве зафиксированы взрывы, что подтверждают местные СМИ.
Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Соломенском и Святошинском районах. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию о взрывах, отметив один из инцидентов, который привел к пожару в Соломенском районе.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#бпла
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Гусев: над Воронежской областью уничтожили семь БПЛА ВСУ
07 мая 2025, 07:02

Фото: iStock/MikeMareen

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешной работе дежурных сил противовоздушной обороны, которые в четырех муниципалитетах региона обнаружили и уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гусев подчеркнул, что угроза атак беспилотников в регионе по-прежнему сохраняется.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#пво
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