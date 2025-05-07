В Киеве и 10 областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушную тревогу объявили в Киеве и 10 областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Так, в 9.36 (совпадает с московским временем) сигнал тревоги раздался в Киеве. Чуть ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях. С ночи сигнал тревоги слышали жители Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областей.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешной работе дежурных сил противовоздушной обороны, которые в четырёх муниципалитетах региона обнаружили и уничтожили не менее семи беспилотников.
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Анастасия Чубина