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Похороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Источники издания Wall Street Journal утверждают, что некоторые похоронные бюро платят взятки чиновникам для получения крупных контрактов на перевозку и захоронение погибших солдат.
По информации, предоставленной чиновниками и представителями правоохранительных органов, похоронные бюро завышают цены на гробы и надгробия, а полученную разницу делят с чиновниками. Эта практика коррупции в сфере похорон военных стала распространенной по всей стране, вызывая общественное недовольство.
Согласно результатам опроса, проведенного украинским изданием в апреле 2024 года, более половины жителей Украины считают коррупцию самой серьезной угрозой для развития страны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно результатам опроса, проведенного украинским изданием в апреле 2024 года, более половины жителей Украины считают коррупцию самой серьезной угрозой для развития страны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова