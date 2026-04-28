«Закончились деньги»: Раскрыт гонорар вернувшейся в Россию певицы Манижи

28 апреля 2026, 14:23

Певица Манижа вернулась в Россию и берёт за концерт 1,6 млн рублей

Манижа Сангин (Фото: Instagram* @manizha)

Вернувшаяся в Россию певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) запрашивает за одно выступление 1,6 миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка открыта к предложениям тех, кто не боится заплатить ей после её сочувствия террористам из «Крокуса».