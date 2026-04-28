«Закончились деньги»: Раскрыт гонорар вернувшейся в Россию певицы Манижи
Вернувшаяся в Россию певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) запрашивает за одно выступление 1,6 миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, артистка открыта к предложениям тех, кто не боится заплатить ей после её сочувствия террористам из «Крокуса».
Манижа вместе с командой держит путь на выступление в Петербурге. Ценник — более 1,6 млн рублей. Певица выступает и на частниках за границей. В райдере — молоко, вода, соки, восемь батончиков без сахара, рыбная тарелка.
После начала СВО Манижа уехала в Таджикистан, где собирала донаты на помощь украинцам. Потом перебралась в Европу, откуда выражала сочувствие террористам, расстрелявшим людей в «Крокусе».
По слухам, Сангин решила окончательно вернуться в Россию, потому что у неё закончились деньги на жизнь в Европе. В 2025 году она уже приезжала в Москву на лечение. Сейчас артистка вернулась, посещает светские мероприятия и, по всей видимости, не планирует уезжать снова.
Читайте также: