Боевики ВСУ неделю закидывали семерых бойцов ВС РФ в подвале гранатами и минами
RT: ВСУ неделю закидывали семерых бойцов ВС РФ в подвале гранатами и минами
Боевики ВСУ неделю закидывали семерых российских бойцов гранатами и минами в Артемовске, Донецкой народной республики. Как пишет RT, российские военные находились в подвале.
«Мы должны были освободить от боевиков жилой дом, но в темноте шагнули на два здания вперёд. Так оказались в ловушке, вокруг нас были позиции противника», — рассказал штурмовик четвертой бригады ВС РФ Андрей Берляков.Отмечено, что бойцам сбрасывали воду с дронов сослуживцы. По словам Андрея Берлякова, было нечем дышать, создавалось ощущение, что военнослужащие находятся в парилке. Несмотря на все трудности, ребята вышли живыми и дали отпор противнику при том, что силы были неравными, заключил Берляков.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.