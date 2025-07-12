Сообщается о хлопках и клубах дыма в Белгородской области
О задымлении и громких звуках в Белгородской области сообщается в сети. Telegram-каналы публикуют видео от очевидцев. Официальной информации на момент написания заметки нет.
Кроме того, нет никаких данных об источнике задымления. Местные жители говорят о неких резких хлопках. В сети людей предупредили о возможной работе систем противовоздушной обороны. Горожан призывают соблюдать осторожность. Информации о пострадавших нет, как и комментариев от региональных властей.
Перед этим в Минобороны России докладывали о том, что в период с 08:50 до 09:50 по московскому времени над Белгородской областью были уничтожены три украинских дрона.
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