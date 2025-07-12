Сообщается о хлопках и клубах дыма в Белгородской области

12 июля 2025, 12:05

В Белгородской области видят дым и слышат хлопки

Фото: istockphoto/N-sky

О задымлении и громких звуках в Белгородской области сообщается в сети. Telegram-каналы публикуют видео от очевидцев. Официальной информации на момент написания заметки нет.