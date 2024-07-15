Боевики ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Крым

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник боевиков ВСУ в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Попытка была пресечена в 13.40 мск.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напомним, что 14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова