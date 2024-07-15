Силы ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников

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Военные ВС РФ за минувшие сутки сбили 36 беспилотников и самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, были уничтожены 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.
По данным российского оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Рогов заявил, что ВСУ потеряли 80% территорий, взятых при контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова