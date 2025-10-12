Боевики ВСУ пытаются перекрыть ВС РФ пути в Покровске

12 октября 2025, 11:19

Mash: боевики ВСУ затапливают трубы для перекрытия путей ВС РФ в Покровске

Фото: istockphoto/IherPhoto

ВСУ начали затапливать сточными водами канализационные трубы в Покровске, чтобы помешать российским военным использовать подземные пути. Об этом пишет телеграм-канал Mash.