Боевики ВСУ пытаются перекрыть ВС РФ пути в Покровске
ВСУ начали затапливать сточными водами канализационные трубы в Покровске, чтобы помешать российским военным использовать подземные пути. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Собеседники утверждают, что российские подразделения прорвались в центр города в районе Красноармейского суда и взяли под контроль школу, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназию, а также здания райисполкома и горисполкома.
Продвижение, по их словам, стало возможным благодаря точной работе артиллерии по уязвимым местам обороны противника. Канал также сообщает, что украинская сторона потеряла около трёх тысяч солдат.
Ранее, в конце сентября, сообщалось о переброске украинских сил с покровского направления в сторону курской границы: для удержания фронта направляли подразделения 68‑й отдельной егерской бригады. Контратака ВСУ в районе Андреевки силами 225‑го ОШП была безуспешной.
