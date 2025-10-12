США уже несколько месяцев помогают Киеву бить вглубь РФ, пишет FT

12 октября 2025, 11:09

FT: США несколько месяцев помогают Киеву бить по энергетике РФ

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

США в течение нескольких месяцев помогают Украине наносить дальние удары по энергетическим объектам на территории России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц.