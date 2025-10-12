США уже несколько месяцев помогают Киеву бить вглубь РФ, пишет FT
США в течение нескольких месяцев помогают Украине наносить дальние удары по энергетическим объектам на территории России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
По словам собеседников издания, это «скоординированные усилия», направленные на ослабление российской экономики с целью вынудить лидера Владимира Путина к переговорам.
Украинские и американские чиновники утверждают, что разведка США предоставляет Киеву данные, позволившие поразить важные энергетические объекты — в том числе нефтеперерабатывающие заводы — далеко за линией фронта.
По информации FT, разведданные помогают определять маршрут, высоту и время атак, что даёт украинским беспилотникам большой дальности возможность обходить российскую ПВО.
Источники также заявили, что Вашингтон участвовал на всех этапах планирования: Украина выбирала цели, а США передавали сведения об уязвимых местах и обозначали «приоритетные цели» внутри России.
Ранее Владимир Зеленский предупреждал о возможности вывода из строя электроснабжения в российских городах в ответ на удары ВС РФ — по его словам, украинское оружие достигает белгородской и курской областей.
Читайте также: