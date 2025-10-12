Гладков показал последствия очередного обстрела ВСУ
Беспилотники Вооруженных сил Украины в очередной раз атаковали Белгородскую область. Последствия в своем Телеграм-канале опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удару подвергся населенный пункт Северный в Белгородском районе. В результате детонации сбитого беспилотника четыре частных дома получили небольшие повреждения – у них выбиты окна, частично разрушены фасады и заборы.
Кроме того, пострадали пять припаркованных автомобилей и одна единица спецтехники. По предварительной информации, никто из жителей не ранен. Сведения о последствиях атаки уточняются.
Ранее Гладков сообщил, что в результате удара беспилотника пострадал один житель Грайворонского округа.
