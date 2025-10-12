Гладков показал последствия очередного обстрела ВСУ

12 октября 2025, 04:12

Гладков сообщил о новом ударе ВСУ по Белгородской области

Фото: istockphoto / Liia Galimzianova

Беспилотники Вооруженных сил Украины в очередной раз атаковали Белгородскую область. Последствия в своем Телеграм-канале опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.