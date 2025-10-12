ПВО сбила семь украинских беспилотников над российскими регионами

12 октября 2025, 00:32

Фото: istockphoto / sommersby

Системы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили семь беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.