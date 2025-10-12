ПВО сбила семь украинских беспилотников над российскими регионами
Системы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили семь беспилотных летальных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.
Воздушные цели были ликвидированы в течение шести часов – с 15:00 до 21:00 мск. Пять из них перехвачены в небе над Белгородской областью, еще три – над Курской.
Ранее поступили несколько сообщений об атаке ВСУ на регионы РФ. В Донецке дрон атаковал гипермаркет, в результате чего произошел сильный пожар. Один человек погиб в Суджанском районе при ударе FPV-дроном. Еще один местный житель пострадал в Белгородской области.
