Боевики ВСУ пытаются вывести свой спецназ из Купянска
Командование ВСУ пытается вывести из Купянска (Харьковская область) уцелевшие после авиаударов подразделения спецназа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, речь идёт об украинских военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара‑Даг» и 19‑го центра спецназначения.
Источник утверждает, что для отвлечения внимания российских войск командование Украины использует мобилизованных солдат в качестве прикрытия и не ставит их в известность о реальных задачах.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске сдалось в плен целое подразделение мобилизованных боевиков ВСУ. По его словам, на направлении присутствует также значительное число иностранных наёмников, которые тоже попадают в российский плен.
