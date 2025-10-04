04 октября 2025, 16:31

ТАСС: Боевики ВСУ пытаются вывести свой спецназ из Купянска

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Командование ВСУ пытается вывести из Купянска (Харьковская область) уцелевшие после авиаударов подразделения спецназа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.