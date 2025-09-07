Гараж с фейерверками взлетел на воздух во время атаки ВСУ по Краснодарскому краю

07 сентября 2025, 06:04

Фото: iStock/howtogoto

В Краснодаре взлетел на воздух гараж с фейерверками. Это произошло во время атаки беспилотников ВСУ на объекты в регионе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, прикладывая в пост видео с цветастыми взрывами.





Про инцидент рассказали жители улицы Оливковая. Они услышали громкие звуки хлопков одновременно с тем, когда в пригороде раздавались взрывы от атаки украинских дронов по НПЗ.



