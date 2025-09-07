Гараж с фейерверками взлетел на воздух во время атаки ВСУ по Краснодарскому краю
В Краснодаре взлетел на воздух гараж с фейерверками. Это произошло во время атаки беспилотников ВСУ на объекты в регионе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, прикладывая в пост видео с цветастыми взрывами.
Про инцидент рассказали жители улицы Оливковая. Они услышали громкие звуки хлопков одновременно с тем, когда в пригороде раздавались взрывы от атаки украинских дронов по НПЗ.
Сначала очевидцы почувствовали запах гари в воздухе, а затем увидели «праздничные» салюты. Предварительно, возгорание в гараже привело к детонации хранившейся там пиротехники. В результате все фейерверки взлетели на воздух, озарив ночное небо.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС для ликвидации последствий. О пострадавших не сообщается, точные причины пожара пока неизвестны.
Ранее мы писали о массовой атаке беспилотников-камикадзе ВСУ на объекты Краснодарского края. Обломки БПЛА упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, произошло возгорание одной из технологических установок.