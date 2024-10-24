Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное. Об этом информирует РИА Новости.
Житель села Пыльное, родившийся в 1936 году, сообщил сотрудникам центра фиксации военных преступлений УВД ВГА, что его сын и жена были расстреляны военнослужащими ВСУ во время их отхода из населенного пункта в середине мая 2024 года.
По словам мужчины, боевики убили его семью под воздействием наркотиков. Он отметил, что психотропные вещества украинским военным отправили волонтеры в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов.
Шешкин рассказал, что личность одного из подозреваемых была установлена. Им оказался военный 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, родившийся в 1993 году. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, представитель УВД военно-гражданской администрации сообщил, что среди подозреваемых находятся близкие знакомые Обрычкина — его друг и брат. В отношении них также было возбуждено уголовное дело.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам мужчины, боевики убили его семью под воздействием наркотиков. Он отметил, что психотропные вещества украинским военным отправили волонтеры в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов.
Шешкин рассказал, что личность одного из подозреваемых была установлена. Им оказался военный 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, родившийся в 1993 году. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, представитель УВД военно-гражданской администрации сообщил, что среди подозреваемых находятся близкие знакомые Обрычкина — его друг и брат. В отношении них также было возбуждено уголовное дело.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова