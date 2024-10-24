Боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит в зоне конфликта на Украине и не фиксировал там военных КНДР. Об этом он сообщил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, с большей серьезностью стоит относиться к возможности появления на фронте французских или польских войск.