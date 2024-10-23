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Солдаты Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и американские интересы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — пояснил он.
Отмечается, что сдавшиеся — два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Сообщается, что при себе у военных были образцы униформы, амуниции и вооружения производства стран НАТО.
Силовик пояснил, что украинские солдаты получили детальные инструкции по технологии сдачи в плен из листовок, которые были сброшены на территориях, контролируемых киевским режимом.
Ранее государственная корпорация «Ростех» сообщила о первом зарегистрированном случае успешного поражения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ракетой «Вихрь».
Жительница Суджанского района Курской области Наталья поделилась рассказом о том, как украинские военные атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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