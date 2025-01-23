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Боевики ВСУ попали в котел в Великой Новоселке в ДНР

Mash: 1500 боевиков ВСУ и наемников попали в котел в Великой Новоселке в ДНР
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Примерно полторы тысячи боевиков ВСУ, а также иностранных наемников попали в котел в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой народной республике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Около 1500 бойцов ВСУ и иностранных наемников окружены в районе поселка городского типа Великая Новоселка в ДНР. Среди потенциальных 200-х боевики из Польши, Грузии и Великобритании», — сказано в публикации.
По информации журналистов, группировка ВС РФ «Восток» замкнула кольцо вокруг поселка в районе речки Кашгалач.



Согласно данным источника, большая часть украинских боевиков служит в 110-й отдельной механизированной бригаде. Они запрашивали отход, но ответа не получили. Данные о наемниках получены из радиоперехватов.

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#новости
Артамонов: по всей территории Липецкой области действует воздушная опасность
23 января 2025, 22:45

Фото: istockphoto/bpawesome

Желтый режим воздушной опасности действует по всей территории Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал глава региона Игорь Артамонов. Уточняется, сто соответствующий режим ввели в 22:07 по Москве.
«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказано в публикации чиновника.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ попали в котел в Великой Новоселке в Донбассе. Речь шла о примерно полутора тысячах украинских неонацистов и наемников. Уточнялось, что информация о присутствии иностранных наемников на территории Донбасса получена из радиоперехватов.

Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, чью публикацию об СВО отказались комментировать в Кремле.

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#россия
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Трамп раскрыл возможное решение конфликта на Украине
Трамп считает, что снижение ОПЕК цен на нефть, остановит конфликт на Украине
23 января 2025, 22:26

Фото: istockphoto/byelaman

Снижение нефтяного ценника может помочь в решении украинского конфликта, полагает президент США Дональд Трамп. Свое предположение он высказал в удаленном выступлении на форуме в Давосе.
«…Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно», — сказал Трамп.
Он добавил, что его удивило, что данная мера не была принята еще до президентских выборов в Америке. Политик намерен обратиться с соответствующей просьбой к Саудовской Аравии и ОПЕК.

Ранее Трамп сообщал о том, как он работает над урегулированием украинского кризиса.

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Трамп заявил о своей работе над урегулированием конфликта на Украине
23 января 2025, 20:30

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Американский президент Дональд Трамп работает над урегулированием украинского конфликта, а его команда уже начала предпринимать все необходимые усилия. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе», — сказал новоиспеченный заокеанский лидер.
Подробностей своей работы Трамп раскрывать не стал, но раньше политик давал понять, что завершение боевых действий на Украине — приоритетная задача для него самого, а также для его администрации.

Перед этим Трамп заявлял, что желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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#сша
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#дональд трамп
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Трамп выразил желание встретиться с Путиным для окончания конфликта на Украине
Трамп заявил, что надеется встретиться с Путиным «как можно скорее»
23 января 2025, 19:59

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп выразил желание вскоре встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для окончания конфликта на Украине. Об этом он сообщил на форуме в Давосе.
По словам главы Соединенных Штатов, Украина «готова заключить сделку» по урегулированию конфликта. Иные подробности политик не привел.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#дональд трамп
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Командир «Ахмата» Апти Алаудинов попал в госпиталь
23 января 2025, 19:18

Фото: istockphoto/Motortion

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов побывал в госпитале. Об этом офицер рассказал лично в своем Telegram-канале.
«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (...) только вышел из госпиталя», — сказал Алаудинов в видеообращении.
По его словам, он «приболел», однако не назвал конкретный диагноз. Перед этим сообщалось, что Алаудинов вручил награду от МО РФ «корейцу Диме». Речь идет о бойце Дмитрии Паке, которого украинские СМИ хотели выдать за военного из Северной Кореи. Мужчина получил Георгиевский крест.

Кроме того, «Ахматовцам» вручили медаль «За Отвагу» и Орден Мужества.

Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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Стало известно, какую цену заплатит НАТО за проигрыш Украины в конфликте
Генсек Рютте: проигрыш Киева в конфликте встанет НАТО в триллионы долларов
23 января 2025, 18:23

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Проигрыш Украины в конфликте встанет НАТО в триллионы долларов, заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе генсек Альянса Марк Рютте.
«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов. В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас», — прокомментировал Рютте.
Он призвал к наращиванию поставок боевикам ВСУ, а также к недопущению прекращения огня на российских условиях. Кроме того, Рютте считает, что нужно меньше разговоров о перемирии.

Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По мнению властей, Киев может воспользоваться «перемирием», чтобы перегруппировать силы.

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В МИД РФ оценили речь Зеленского в Давосе
Дипломат Захарова: речь Зеленского в Давосе написали под диктовку британцев
23 января 2025, 17:15

Фото: istockphoto/Mordolff

Речь для выступления в Давосе Владимиру Зеленскому написали под диктовку британской стороны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат охарактеризовала разговоры украинского политика с делегатами разных государств «наркотическим безумием».
«Поразили заявления Зеленского о том, что то, что происходило весной 2022 года, нельзя назвать переговорами. Что же тогда он все это время-то молчал, что мешало в те дни заявить об этом? Зачем тогда просить о переговорах?» — вопросила Захарова в рамках брифинга.
Захарова заключила, что мировое сообщество пытаются увести по ложному следу в очередной раз. Сторонники «партии войны» хотят, чтобы не было мира, резюмировала дипломат.

Ранее сообщалось, как чиновники в Давосе хотят решить конфликт на Украине.

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«Я очень счастлив»: в НАТО нагло высказались об РФ
Генсек НАТО Рютте обрадовался возможным санкциям против РФ после слов Трампа
23 января 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Угрозы президента США Дональда Трампа о возможном усилении антироссийских санкций обрадовали генсека НАТО Марка Рютте, о чем тот заявил журналистам CNBC.
«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — сказал глава Североатлантического альянса.
Рютте выразил надежду, что европейские страны тоже присоединятся к возможному усилению ограничений.

Перед этим обозреватели издания The Hill писали о том, что Дональд Трамп не сможет прогнуть ни одну из сторон конфликта на Украине. По мнению авторов статьи, у американского лидера попросту нет рычагов для этого.

Ранее стало известно, чей материал об СВО на Украине отказались комментировать в Кремле.

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В зоне СВО начали запрещать энергетики и молоко из-за проблем со здоровьем бойцов
Бойцам СВО начали запрещать употреблять энергетики и молочные продукты
23 января 2025, 15:47

Фото% iStock/bauwimauwi

В зоне спецоперации начали запрещать энергетики и молоко из-за участившихся случаев гастрита и проблем с сердцем у российских бойцов. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственный источник.
Издание отмечает, что диетические меры ввели на Херсонском направлении. Теперь наличие и употребление энергетиков и молочных продуктов расцениваться как дисциплинарное нарушение.

Отмечается, что энергетические напитки оказывают пагубное влияние на ЦНС и сердце, при этом молочную продукцию сложно хранить, она портится и приводит к проблемам с желудком.

Всё вышеперечисленное неофициально начали приравнивать к алкоголю, чтобы исключить возможные проблемы с ЖКТ, отравления и ненужные стрессы среди военных, особенно для находящихся на ЛБС больше года.

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