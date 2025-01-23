Боевики ВСУ попали в котел в Великой Новоселке в ДНР

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Примерно полторы тысячи боевиков ВСУ, а также иностранных наемников попали в котел в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой народной республике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Около 1500 бойцов ВСУ и иностранных наемников окружены в районе поселка городского типа Великая Новоселка в ДНР. Среди потенциальных 200-х боевики из Польши, Грузии и Великобритании», — сказано в публикации.По информации журналистов, группировка ВС РФ «Восток» замкнула кольцо вокруг поселка в районе речки Кашгалач.
Согласно данным источника, большая часть украинских боевиков служит в 110-й отдельной механизированной бригаде. Они запрашивали отход, но ответа не получили. Данные о наемниках получены из радиоперехватов.
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Никита Кротов