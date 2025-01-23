Боевик ВСУ обратился к властям Украины из плена ВС РФ

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Боевик ВСУ Руслан Сычевский записал обращение к украинским властям из российского плена. Видео продемонстрировал Telegram-канал «Военкоры русской весны». На нем Сычевский рассказал о реалиях в украинской армии и военкоматах. Например, о том, как боевики «воюют с мирными жителями».
Кроме того, Сычевский называет работников военкоматов на Украине «сворой, которая с оружием в руках загоняет насильно людей на фронт». Самого мужчину пленили на курском направлении. Его видеообращение адресовано омбудсмену Дмитрию Лубинцу.
Военный призвал омбудсмена к борьбе за права семей погибших, а также показать иностранным партнерам Украины реальную работу военкомов, отвезти этих же партнеров в Курскую область, чтобы «посмотреть на тысячи украинских солдат, которыми усеяна вся линия фронта».
Ранее стало известно, кто заставил бежать украинских диверсантов.
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«Хочется вам посоветовать: остановите сначала Зеленского и его правительство. Остановите ТЦК, которые терроризируют население Украины, искорените героизацию нацистов и много еще чего», — сказал Сычевский.
Военный призвал омбудсмена к борьбе за права семей погибших, а также показать иностранным партнерам Украины реальную работу военкомов, отвезти этих же партнеров в Курскую область, чтобы «посмотреть на тысячи украинских солдат, которыми усеяна вся линия фронта».
Ранее стало известно, кто заставил бежать украинских диверсантов.
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Никита Кротов