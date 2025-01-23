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Населенный пункт Соленое Донецкой народной республики освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг 23 января.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке российского оборонного ведомства.Перед этим в Минобороны докладывали, что рядовой Ильфат Гарипов смог в одиночку обратить в бегство диверсионную группу ВСУ. Солдат ВС РФ оборудовал позицию для стрельбы по противнику. Враг понес существенные потери уже в первые минуты боя. ВСУ бежали, оставив своих раненых сослуживцев.
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Никита Кротов