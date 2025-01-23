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Рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог обратить в бегство украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, Гарипов решил устроить засаду на пути следования противника. Скрытно переместившись, рядовой ВС РФ оборудовал место для стрельбы на пути следования украинских боевиков.
После чего российский боев открыл огонь по ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя диверсанты понесли существенные потери и бежали, бросив раненых, заключили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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После чего российский боев открыл огонь по ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя диверсанты понесли существенные потери и бежали, бросив раненых, заключили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова