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Минобороны рассказало о рядовом, обратившем в бегство украинских диверсантов

Минобороны: Рядовой Гарипов в одиночку дал отпор диверсионной группе ВСУ
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог обратить в бегство украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, Гарипов решил устроить засаду на пути следования противника. Скрытно переместившись, рядовой ВС РФ оборудовал место для стрельбы на пути следования украинских боевиков.

После чего российский боев открыл огонь по ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя диверсанты понесли существенные потери и бежали, бросив раненых, заключили в Минобороны РФ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
Киев насильно вывозит детей без родителей из Красноармейска
23 января 2025, 09:23

Фото: iStock/eranicle

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» насильно вывозит детей без родителей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей. До недавнего времени там, конечно, принуждали семьи с детьми к выезду. Сейчас эта процедура носит характер похищения детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные заходят в дома и насильно забирают детей у родителей и увозят в неизвестном направлении. При этом дальнейшая судьба похищенных детей неизвестна.

Ранее жители Шевченко в ДНР рассказывали, что ВСУ забирали у них детей в случае отказа ехать на Украину. Такие действия боевиков вынуждали родителей ехать туда, куда их направляли.

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Захват наемников под Суджей, контрнаступ ВСУ в Курской области, обстрелы Днепра: последние новости СВО
23 января 2025, 09:19

Фото: iStock/Michele Ursi

В последние сутки наблюдается активизация боевых действий в зоне специальной военной операции. Основные события разворачиваются на Херсонском, Купянском и Покровском направлениях. О том, как складывается ситуация в Курском приграничье расскажет «Радио 1».

Курская область


ВСУ продолжают стягивать резервы под Суджу для подготовки нового наступления в Курской области. Однако, эта группировка подвергается уничтожению со стороны российских войск. Министерство обороны сообщило, что опорные пункты ВСУ разрушаются ударами ТОС «Солнцепёк». За последние сутки в боях на российской территории было ликвидировано 390 боевиков.

В Суджанском районе был захвачен наёмник из Колумбии Пабло Пуэнтес Боорхэс. В настоящее время с ним работают следственные органы. В заявлении Следственного комитета РФ говорится, что данный наёмник совершал преступления против мирного населения с целью устрашения граждан, нанесения значительного имущественного ущерба и дестабилизации работы органов власти.

Согласно информации от Юрия Подоляки, российская армия достигла окраин хутора Николький и Викторовки, сохраняя инициативу на поле боя.


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжается напряженное огневое противостояние. Российские войска атакуют позиции противника на правом берегу Днепра. В ответ Вооруженные силы Украины осуществили 36 обстрелов сел на левом берегу, в результате чего один мирный житель был ранен в Новой Каховке. Ситуация остается нестабильной, обе стороны активно используют артиллерию.


Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои, с обеих сторон ведется контрбатарейная борьба, и активно применяются беспилотные летательные аппараты. Линия боевого соприкосновения остается неизменной.

Особое внимание уделяется битве за территорию шахты «Торецкая». Российские силы контролируют около половины промышленной зоны.

Фото: istockphoto/Three Spots

Купянское направление


На Купянском фронте ситуация развивается в двух основных направлениях. На южном фланге продолжаются бои за Зеленый Гай и Загрызово, в то время как на северном удалось расширить и укрепить позиции на правом берегу Оскола. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Западное, расположенного рядом со стратегически важными транспортными узлами. Высоты, на которых находится это населённое пункт, обеспечивают контроль над территорией на значительное расстояние вокруг.

Угледарское направление


На Угледарском фронте продолжаются активные боевые действия, где российская армия добивается успехов в нескольких ключевых направлениях. Оперативные сводки указывают на продвижение российских штурмовых подразделений в районе Великой Новосёлки. На отдельных улицах войска продвигаются на расстояние до одного километра, что указывает на серьёзные изменения на линии фронта.

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Покровское направление


Покровское направление стало центром ожесточённых боёв, где обе стороны продолжают проводить масштабные операции с переменным успехом. В населённом пункте Удачное идут тяжёлые бои. ВСУ активно перебрасывают резервы, стремясь удержать свои позиции. Встречные бои привели к тактическим отступлениям российских войск на отдельных участках, что создает крайне сложную оперативную обстановку.

К северу от Котлино российские войска осуществляют наступательные операции в лесных массивах, направляясь к населённому пункту Гришино и трассе, ведущей на Днепропетровск. Параллельно наблюдаются продвижения к Сергеевке, где идут активные бои за контроль над этой территорией. В Зверево ситуация остаётся стабильно напряжённой. Несмотря на интенсивные столкновения, существенных изменений на линии фронта здесь не произошло.

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Российские бойцы взяли ВСУ в оперативное окружение в районе Часов Яра
Марочко: ВС РФ взяли ВСУ в оперативное окружение в районе Часов Яра
23 января 2025, 08:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На Донецком направлении украинские боевики попали в оперативное окружение в районе Часов Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе освобождения населенного пункта Часов Яр и успешного продвижения наших войск украинские боевики юго-восточнее населенного пункта попали в оперативное окружение», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, до полного окружения украинских позиций российским штурмовикам осталось преодолеть порядка 500 метров. Он уточнил, что в окружении может находиться не менее взвода ВСУ.

Марочко также сообщал, что штурмовые группы ВС РФ создали в районе Новой Кругляковки клещи для ВСУ.

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Пленный рассказал о хитрости НАТО для перевозки украинских военных на свои базы
Пленный Бычко: НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки солдат ВСУ
23 января 2025, 08:30

Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi

НАТО маскирует под гражданские рейсы перевозки украинских боевиков на свои базы для их обучения там. Об этом рассказал пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко, передает РИА Новости.
Ранее он проходил подготовку на британской военной базе Warcope и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин. По словам Бычко, он и другие украинские солдаты пересекли границу с Польшей, через час смогли добраться до аэропорта Жешува, где сели на самолет британских ВС, замаскированный под гражданский, и на нем долетели до пригорода Лондона.

Там военные ВСУ находились в логистическом центре, где им выделили одежду и необходимое оборудование, после чего отправили в учебный центр Warcope.

Уточняется, что группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в начале это месяца сдалась в плен российским войскам в Харьковской области. Бычко был в их числе.

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ВС РФ взяли подразделения ВСУ в клещи в районе Новой Кругляковки
Марочко: ВСУ попали в клещи ВС РФ в районе Новой Кругляковки
23 января 2025, 08:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Штурмовые группы ВС РФ создали в районе Новой Кругляковки клещи для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Российские бойцы улучшили положение в районах Загрызово и Лозовая в Харьковской области и продвинулись в сторону Богуславки. Кроме того, сокращено пространство между позициями по флангам ударных групп ВС РФ.

«Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении. На данный момент расстояние между нашими передовыми подразделениями (Загрызово – Лозовая) составляет порядка 3 км», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, если российские штурмовики начнут двигаться навстречу друг к другу вдоль берега реки Лозовая, то ВСУ окажутся в оперативном окружении.

При этом Марочко добавил, что украинские подразделения предпринимают попытки удержаться на стратегической высоте в указанном районе. Однако, эти действия являются бесперспективными, о чем говорит оперативно-тактическая обстановка.

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Зеленский заявил, что не видит смысла в снижении возраста мобилизации на Украине
Зеленский: зачем снижать возраст мобилизации, если новым бойцам не хватит оружия
23 января 2025, 08:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киев не намерен снижать возраст мобилизации на Украине с 25 лет до 18 лет, так как это лишь увеличит количество солдат без необходимого оснащения. Об этом заявил в интервью Bloomberg Владимир Зеленский.
«Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?», — задался вопросом предводитель киевского режима.

На фоне продвижения ВС РФ Штаты при прошлой администрации призвали Украину снизить минимальный возраст мобилизации до 18 лет. Но Киев отказался это сделать, так как, по мнению Зеленского, главной проблемой украинской армии является нехватка оружия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Время, чтобы прогнуть Россию: эксперт пояснил идею Трампа закончить конфликт за 100 дней
Эксперт Арзанов: ВСУ попытаются удерживать часть Курской области 100 дней
23 января 2025, 07:26

Фото: iStock/sb2010

Украинские боевики постараются удержаться на позициях в занятой части Курской области на протяжении 100 дней. Так считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Левон Арзанов, его слова приводит ТАСС.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу о завершении конфликта на Украине за 100 дней.

«ВСУ удерживают один из районов Курской области, вокруг этого начнется торг, в ходе которого нас будут убеждать что этот конфликт надо остановить, заморозить, проводить какие-нибудь выборы, референдумы, то есть нас будут всячески стараться водить за нос. Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать», — считает Арзанов.

По его словам, украинские боевики эти 100 дней будут пытаться удержаться в оккупированном районе российского приграничья, где уже скоро будет ожесточение боевых действий.

Кроме того, Арзанов отметил, что командование ВСУ уже считает территории ДНР потерянными, и предположил, что украинская армия будет постепенно отступать, уничтожая все на своем пути.

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Полянский ответил на слова Трампа о «сделке» по Украине
Полянский: Трамп способен прекратить «злонамеренную» политику США на ​Украине
22 января 2025, 23:41

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия ожидает, что президент США Дональд Трамп разъяснит, что он понимает под «сделкой» по Украине, и надеется на прекращение старой «злонамеренной» американской политики Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что Трамп не несет ответственности за события 2014 года, когда США сделали Украину «антироссийской» и подготовили ее к конфликту с Россией.

«Но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — сказал Полянский о новом президенте США.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, если не удастся достичь договоренности по урегулированию украинского кризиса. Однако Полянский подчеркнул, что Россия начала СВО, чтобы положить конец конфликту, который Киев ведет против своего населения с 2014 года.

«Речь никогда не шла о территории, речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность», — заявил политик, объясняя одну из главных причин продолжения конфликта с Украиной.

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Times: После окончания конфликта на Украине Запад не будет готов воевать с Россией
В Британии признали подготовку НАТО к военным действиям против России
22 января 2025, 22:19

Фото: istockphoto/

После окончания конфликта на Украине Запад не успеет подготовиться к возможным военным действиям с Россией. Хотя такая подготовка, безусловно, ведётся.
Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на сточники в военных кругах.

«Когда замолкнут пушки на Украине, то произойдет возрождение и восстановление России. Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — заявил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий британской полевой армии.

В свою очередь, генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс, командующий корпусом быстрого реагирования НАТО, считает, что после завершения конфликта на Украине Россия восстановится намного быстрее, чем западные страны, и в этом будет её преимущество. К тому же, на стороне российских военных будет боевой опыт в совершенно новых условиях, с которым не сталкивались войска альянса. Он имели дело, как правило, с плохо вооружёнными и так же организованными разрозненными отрядами, а не с прекрасно экипированной, обученной и закалённой в боях армией, подчеркнул британский военачальник.

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