Боевики ВСУ попали в окружение в Харьковской области

13 сентября 2025, 11:33

РИА Новости: Боевики ВСУ попали в окружение около Амбарного под Харьковом

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказалась в окружении возле села Амбарное на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.