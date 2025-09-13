Боевики ВСУ попали в окружение в Харьковской области
Группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказалась в окружении возле села Амбарное на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, российские войска уже уничтожили три боевые группы украинской армии. Сейчас ликвидируют одну из групп 143-й бригады, усиленную боевиками 114-й отдельной бригады территориальной обороны. Ее окружили в лесном массиве у Амбарного.
Ранее, в конце августа, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что бои идут на волчанском и липцовском направлениях в Харьковской области, при этом Купянск почти полностью заблокировали, а российские силы контролируют около половины его территории.
13 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за прошедшую неделю бойцы ВС РФ продвинулись на южном направлении у Купянска и взяли под огневой контроль железнодорожные станции Купянск-Южный и Заосколье.
