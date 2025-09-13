В Белгороде 20-летняя девушка получила сотрясение мозга из-за ВСУ
В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, при детонации БПЛА 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения ног и грудной клетки. В настоящее время ее перевозят в областную клиническую больницу.
Глава региона добавил, что дрон повредил фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также осколками посечены пять припаркованных автомобилей.
Кроме того, украинские военные нанесли удар по частному домовладению в поселке Комсомольский в Белгородском районе. В результате оказалось разбито окно.
В настоящее время на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.
Ранее сообщалось, что атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются четвертый день подряд.
