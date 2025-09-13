Достижения.рф

В Белгороде 20-летняя девушка получила сотрясение мозга из-за ВСУ

Гладков: 20-летняя жительница Белгорода пострадала при атаке беспилотника ВСУ
Фото: iStock/blinow61

В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



По его словам, при детонации БПЛА 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения ног и грудной клетки. В настоящее время ее перевозят в областную клиническую больницу.

Глава региона добавил, что дрон повредил фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также осколками посечены пять припаркованных автомобилей.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по частному домовладению в поселке Комсомольский в Белгородском районе. В результате оказалось разбито окно.

В настоящее время на местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются четвертый день подряд.

Лидия Пономарева

