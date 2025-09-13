В Волгоградской области обломки беспилотника ВСУ повредили больницу и жилой дом

13 сентября 2025, 10:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Системы ПВО перехватили беспилотники ВСУ в небе над Волгоградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Бочаров.





Обломки упавшего дрона выбили окна в частном доме и испортили крышу хозпостройки в Волгограде. Также они повредили корпус больницы №15 в Красноармейском районе. Фрагменты БПЛА попали в лестничный пролет между пятым и шестым этажами.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — говорится в сообщении.