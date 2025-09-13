В Волгоградской области обломки беспилотника ВСУ повредили больницу и жилой дом
Системы ПВО перехватили беспилотники ВСУ в небе над Волгоградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Обломки упавшего дрона выбили окна в частном доме и испортили крышу хозпостройки в Волгограде. Также они повредили корпус больницы №15 в Красноармейском районе. Фрагменты БПЛА попали в лестничный пролет между пятым и шестым этажами.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — говорится в сообщении.Отмечается, что ни в одном из случаев возгорания не возникло. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что при детонации дрона ВСУ пострадала 20-летняя жительница Белгорода. Ее увезли в больницу с сотрясением мозга и множественными осколочными ранениями ног и грудной клетки.