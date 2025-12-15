Боевики ВСУ потеряли до 65 военных и две боевые бронемашины в зоне «Днепра»
Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и уничтожили до 65 украинских военнослужащих. Также в результате атак повреждены две боевые бронемашины и 17 автомобилей.
Министерство обороны России сообщило о значительных потерях со стороны ВСУ. В ходе операции пострадали формирования двух механизированных бригад, группы береговой обороны, теробороны и нацгвардии. Бои проходили в районах Разумовки, Новоандреевки Запорожской области и Отрадокаменки Херсонской области.
Группировка «Днепр» также уничтожила шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: