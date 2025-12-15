Боевики ВСУ потеряли до 65 военных и две боевые бронемашины в зоне «Днепра»

15 декабря 2025, 13:15

Фото: iStock/aapsky

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и уничтожили до 65 украинских военнослужащих. Также в результате атак повреждены две боевые бронемашины и 17 автомобилей.