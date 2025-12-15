Свет в Киеве зимой начнут давать всего на два часа в сутки

15 декабря 2025, 12:57

Комунальщик Попенко: Зимой Киев проведет без света по 22 часа

Фото: iStock/Nataliia Pylypchuk

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупредил о возможных отключениях электричества в Киеве. Если температура зимой опустится ниже минус пяти градусов, город может оставаться без света до 22 часов в сутки. Об этом информируют украинские СМИ.