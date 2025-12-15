Свет в Киеве зимой начнут давать всего на два часа в сутки
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупредил о возможных отключениях электричества в Киеве. Если температура зимой опустится ниже минус пяти градусов, город может оставаться без света до 22 часов в сутки. Об этом информируют украинские СМИ.
Попенко отметил, что ситуация усугубляется разрушением Киевской электроподстанции. Она не способна обеспечить нормальное энергоснабжение столицы. В случае морозов, которые ожидаются через неделю-две, киевляне столкнутся с серьезными проблемами.
По словам эксперта, для улучшения ситуации необходим мирный энергетический путь, подобный тому, который существовал в прошлом году. Без этого украинцы рискуют оказаться в сложной ситуации с электричеством.
