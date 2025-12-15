СМИ оценили переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине
Встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Берлине, посвященная обсуждению американского мирного плана, прошла напряженно. Об этом 14 декабря сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, знакомого с ходом воскресных переговоров, диалог оказался «сложным». Американская сторона, как утверждается, не демонстрировала готовности к компромиссам по проекту инициативы.
Как отмечает WSJ, обсуждения между Украиной и ее западными партнерами фактически превратились в «перетягивание каната». США, по данным газеты, настаивают на оперативных шагах для урегулирования конфликта, тогда как Зеленский и Европейский союз указывают на сохраняющиеся разногласия в предложениях, которые требуют дополнительной проработки.
Ожидается, что переговоры продолжатся в понедельник, 15 декабря. По информации СМИ, к встрече также присоединятся несколько европейских лидеров.
