Достижения.рф

СМИ оценили переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине

WSJ: переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине были сложными
Фото: istockphoto/photosvit

Встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Берлине, посвященная обсуждению американского мирного плана, прошла напряженно. Об этом 14 декабря сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.



По словам одного из собеседников издания, знакомого с ходом воскресных переговоров, диалог оказался «сложным». Американская сторона, как утверждается, не демонстрировала готовности к компромиссам по проекту инициативы.

Как отмечает WSJ, обсуждения между Украиной и ее западными партнерами фактически превратились в «перетягивание каната». США, по данным газеты, настаивают на оперативных шагах для урегулирования конфликта, тогда как Зеленский и Европейский союз указывают на сохраняющиеся разногласия в предложениях, которые требуют дополнительной проработки.

Ожидается, что переговоры продолжатся в понедельник, 15 декабря. По информации СМИ, к встрече также присоединятся несколько европейских лидеров.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0