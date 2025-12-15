СМИ оценили переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине

15 декабря 2025, 12:23

WSJ: переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине были сложными

Фото: istockphoto/photosvit

Встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Берлине, посвященная обсуждению американского мирного плана, прошла напряженно. Об этом 14 декабря сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.