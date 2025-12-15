Глава РФПИ уверен, что Россия вернет свои активы
России удастся в судебном порядке оспорить заморозку резервов в Евросоюзе, а расплачиваться по украинским обязательствам в итоге придется Европе.
Такое мнение 15 декабря в соцсети X высказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
По его словам, в ЕС понимают, что использование российских резервов без согласия Банка России является незаконным. Такой подход, как отметил Дмитриев, подрывает выстроенную США резервную систему и повышает издержки для всех участников. Он добавил, что Россия «выиграет суд и вернет» средства, а «гаранты ЕС оплатят счета Украины».
Дмитриев также назвал попытки конфискации российских активов ошибкой европейских властей и выразил уверенность, что победа РФ в суде ударит по позициям самого ЕС, по евро, а также по депозитарию Euroclear, где разместили эти средства.
Читайте также: