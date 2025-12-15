Достижения.рф

Глава РФПИ уверен, что Россия вернет свои активы

Дмитриев: Россия вернет свои активы, а ЕС будет платить по украинским счетам
Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

России удастся в судебном порядке оспорить заморозку резервов в Евросоюзе, а расплачиваться по украинским обязательствам в итоге придется Европе.



Такое мнение 15 декабря в соцсети X высказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По его словам, в ЕС понимают, что использование российских резервов без согласия Банка России является незаконным. Такой подход, как отметил Дмитриев, подрывает выстроенную США резервную систему и повышает издержки для всех участников. Он добавил, что Россия «выиграет суд и вернет» средства, а «гаранты ЕС оплатят счета Украины».

Дмитриев также назвал попытки конфискации российских активов ошибкой европейских властей и выразил уверенность, что победа РФ в суде ударит по позициям самого ЕС, по евро, а также по депозитарию Euroclear, где разместили эти средства.

Никита Кротов

