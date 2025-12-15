Глава РФПИ уверен, что Россия вернет свои активы

15 декабря 2025, 11:55

Дмитриев: Россия вернет свои активы, а ЕС будет платить по украинским счетам

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

России удастся в судебном порядке оспорить заморозку резервов в Евросоюзе, а расплачиваться по украинским обязательствам в итоге придется Европе.