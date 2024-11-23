В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области

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Суточные потери боевиков ВСУ в Курской области составляют до 360 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что российские бойцы нанесли удары по военным аэродромам Украины. Уточнялось, что на земле был уничтожен самолет противника МиГ-29.
Кроме того, Россия поразила живую силу и технику ВСУ в 149 районах, по противнику били ракетами, артиллерией, авиацией и беспилотниками, добавили в Минобороны.
Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и росгвардейцев. Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, нападение должно было отвлечь российскую армию с Донбасса. Однако эксперты считают, что такой шаг Киева лишь усилил продвижение ВС РФ.
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