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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 360 боевиков в Курской области
Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Суточные потери боевиков ВСУ в Курской области составляют до 360 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. Ранее в оборонном ведомстве докладывали, что российские бойцы нанесли удары по военным аэродромам Украины. Уточнялось, что на земле был уничтожен самолет противника МиГ-29.


Кроме того, Россия поразила живую силу и технику ВСУ в 149 районах, по противнику били ракетами, артиллерией, авиацией и беспилотниками, добавили в Минобороны.

Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и росгвардейцев. Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, нападение должно было отвлечь российскую армию с Донбасса. Однако эксперты считают, что такой шаг Киева лишь усилил продвижение ВС РФ.

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#новости
Командующего группировкой «Юг» генерала Анашкина сняли с должности
Военкор Котенок: Анашкина сняли с должности командующего группировкой «Юг»
23 ноября 2024, 13:48

Геннадий Анашкин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Командующего группировкой войск «Юг» генерала-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности. Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, добавив, что ряд других источников подтверждает эту информацию.
Минобороны России пока не комментировало данные сведения.

Согласно имеющейся информации, снятие с должности могло последовать после ситуации на северском направлении, а также из-за нежелания генерала доводить до высшего командования данные об истинном положении вещей на фронте.

В мае 2024 года Анашкина назначили временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа.

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#минобороны рф
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В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины
23 ноября 2024, 13:45

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские силы ударили по украинским военным аэродромам, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что по противнику работали беспилотники, авиация, артиллеристы и ракетчики.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — пояснили в Минобороны.
Кроме того, резюмировали в МО РФ, на земле был ликвидирован самолет МиГ-29 боевиков ВСУ.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина вторглась в Курскую область.

В июне текущего года президент России Владимир Путин предлагал Украине мирно урегулировать конфликт, но на той стороне проигнорировали предложение.

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Названа возможная цель удара ВСУ по порту Бердянска
Депутат Колесник: возможной целью удара ВСУ по порту Бердянска было устрашение
23 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock/bpawesome

Одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска могло быть устрашение. Такую версию озвучил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, слова которого приводит «Лента.ру».
Он подчеркнул, что даже небольшие порты имеют военное значение. Есть вероятность, что украинский удар был совершён исключительно для устрашения. Либо, по другой версии, ВСУ могли думать, что в этот порт по водным путям ввозятся боеприпасы.

По словам Колесника, порты зачастую являются объектами нанесения первого удара. В связи с этим, они тщательно прикрываются средствами ПВО и ПРО, что является одной из основ военных действий.

Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об украинском ударе по порту в городе Бердянске. Атака была совершена с применением управляемой ракеты. В результате удара никто не пострадал.

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Daily Mail посчитала, за сколько «Орешник» долетит до Европы
Daily Mail: «Орешник» достигнет Европы менее чем за 20 минут
23 ноября 2024, 13:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может долететь до любого города Европы менее чем за 20 минут. Такие подсчёты произвели журналисты британской газеты Daily Mail.
Отмечается, что расчёты велись с учётом запуска ракеты с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области. В таком случае «Орешник» достигнет Берлина примерно за 11-12 минут, Рима – за 13-14 минут, Брюсселя – за 14-15 минут, Парижа – за 15-16, а Лондона – за 16-17 минут.

Также ранее военный эксперт Александр Широкорад подчеркнул, что до Киева такая ракета может долететь за пять минут.

21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник» по оборонному заводу в Днепропетровску.

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На Западе оценили планы Украины по созданию баллистических ракет
WSJ: Украине недостаточно денег для ракетной программы
23 ноября 2024, 13:12

Фото: istockphoto/YakubovAlim

У Киева не хватает денег, чтобы создать свои баллистические ракеты, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновников Украины. Перед этим замминистра по стратегическим промышленным отраслям республики Анна Гвоздяр говорила, что Киев якобы ведет работу над «более чем одной» баллистической ракетой, но подробности держатся в секрете.
Советник Владимира Зеленского Александр Камышин подчеркивал, что из-за нехватки финансов реализация ракетной программы может быть проблематичной.

На Украине периодически заявляют о различного рода «планах победы», «планах стойкости» и прочих, однако, считают эксперты, все сводится к очередным требованиям киевского режима к Западу.

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«Не имеет голоса»: Россия ответила на призыв Меркель к Украине по переговорам
Депутат ГД Чепа: переговоры будут вестись с НАТО, а Киев сделает, что скажут
23 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/reflection_art

Переговоры по Украине будут в первую очередь с Вашингтоном и натовскими странами, а киевский режим скажет и сделает то, что ему продиктуют, пишет «Лента.ру», ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.
Таким образом парламентарий оценил призыв бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, чтобы Киев не принимал решение по переговорному процессу единолично. Собеседник добавил, что Владимир Зеленский исполняет волю Запада, а украинская сторона «не имеет решающего голоса».

«Поэтому, конечно, это Запад, это в первую очередь Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. С ними будут вестись переговоры. А Украина будет делать то, что ей сказано», — прокомментировал Чепа.
После начала спецоперации в Донбассе коллективный Запад стал помогать киевским неонацистам всеми доступными средствами.

Ранее сообщалось, чего испугались на Украине.

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#переговоры
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Спецназ «Ахмат» уничтожил ВСУ из танка прямой наводкой в Часовом Яре в ДНР
Кадыров: спецназ «Ахмат» уничтожил ВСУ в Часовом Яре в ДНР
23 ноября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/reflection_art

Живую силу боевиков ВСУ прямой наводкой из танка в Часовом Яре Донецкой народной республики уничтожили бойцы спецназа «Ахмат» совместно с ВС РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале.
«Часов Яр. Южное направление. Спецназ «АХМАТ» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ обнаружил живую силу противника и прямой наводкой из танка и минометов уничтожил ее», — гласит публикация.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ выпустили ракету по порту Бердянска в Запорожской области. Местные власти подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года.

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#всу
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#рамзан кадыров
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Более 40 боевиков ВСУ ликвидировали за сутки подразделения «Днепра»
23 ноября 2024, 12:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы подразделений группировки войск «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали более 40 боевиков ВСУ, а также станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в субботу.
Отмечается, что российские военные поразили живую силу и боевую технику четырёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новопавловка и Малая Токмачка в Запорожской области и Казацкое в Херсонской области.

Украинская армия потеряла свыше 40 бойцов, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

Также ВС РФ за минувшие сутки уничтожили на земле украинский самолёт МиГ-29.

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#сво
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#военные
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#минобороны рф
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Боевики ВСУ ударили ракетой по порту Бердянска
Губернатор Балицкий: боевики ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска
23 ноября 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Olena_Z

Ракетный удар по порту Бердянска на юге Запорожской области нанесли боевики ВСУ. Как уточнил глава региона Евгений Балицкий, никто не пострадал, очаги возгорания потушили.
«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — сказано в Telegram-канале чиновника.
Балицкий призвал людей не паниковать и предупредил о возможных повторных атаках.

Запорожская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года. Кроме того, российскими субъектами стали Луганская и Донецкая народные республики и Херсонская область. Киевский режим не признал результаты голосования и продолжает обстрел указанных территорий.

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#украина
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#ракетный удар
#новости
#запорожская область
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