Боевики ВСУ практически полностью вышли из Купянска
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире «Соловьёв Live», что Вооружённые силы Украины фактически покинули Купянск.
Он добавил, что украинские подразделения остаются в населённом пункте лишь на отдельных укреплённых позициях, хорошо защищённых, но с передовых рубежей стараются отходить.
«Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город», — прокомментировал чиновник.Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за последнюю неделю российские войска продвинулись на южном направлении у Купянска и взяли под огневой контроль станции «Купянск-Южный» и «Заосколье».