Боевики ВСУ практически полностью вышли из Купянска

13 сентября 2025, 22:11

Ганчев: украинские боевики практически вышли из Купянска

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире «Соловьёв Live», что Вооружённые силы Украины фактически покинули Купянск.





Он добавил, что украинские подразделения остаются в населённом пункте лишь на отдельных укреплённых позициях, хорошо защищённых, но с передовых рубежей стараются отходить.





«Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город», — прокомментировал чиновник.

