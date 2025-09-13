Достижения.рф

Боевики ВСУ практически полностью вышли из Купянска

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в эфире «Соловьёв Live», что Вооружённые силы Украины фактически покинули Купянск.



Он добавил, что украинские подразделения остаются в населённом пункте лишь на отдельных укреплённых позициях, хорошо защищённых, но с передовых рубежей стараются отходить.

«Наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, в нем все видели эти кадры, когда ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город», — прокомментировал чиновник.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за последнюю неделю российские войска продвинулись на южном направлении у Купянска и взяли под огневой контроль станции «Купянск-Южный» и «Заосколье».
Никита Кротов

