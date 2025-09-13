Российские силовики объяснили, почему ВСУ не вывозят тела погибших бойцов

13 сентября 2025, 21:29

Командование ВСУ бросает тела погибших на поле боя для занижения статистики

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Командование ВСУ намеренно не эвакуирует тела погибших военнослужащих с линии фронта, чтобы занижать официальную статистику потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.