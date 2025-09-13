Российские силовики объяснили, почему ВСУ не вывозят тела погибших бойцов
Командование ВСУ намеренно не эвакуирует тела погибших военнослужащих с линии фронта, чтобы занижать официальную статистику потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его словам, такая практика была зафиксирована на позициях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Садки. Именно там, как утверждается, украинское командование оставляет тела погибших бойцов на поле боя, не пытаясь их эвакуировать.
Отмечается, что родственники военнослужащих из этой бригады обратили внимание на слишком большое число пропавших без вести бойцов. Соотношение таких случаев к числу официально погибших аномально высоко.
Источник также подчеркнул, что подобная практика позволяет украинскому командованию формально снижать показатели потерь в подразделениях и избегать неудобных вопросов от общественности и родственников.
Читайте также: