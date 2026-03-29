29 марта 2026, 12:47

Губернатор Сальдо: Боевики ВСУ превращают Херсон в военную базу

Херсон под контролем ВСУ всё больше превращается в военную базу. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.





По его словам, гражданская жизнь в городе угасает, инфраструктура изнашивается и разрушается, а полноценного восстановления жители не видят. Чиновник подчеркнул, что киевские власти сосредоточились исключительно на военных задачах, а не на возвращении города к нормальной жизни.



Он призвал спокойно относиться к заявлениям Киева о «заботе о Херсоне», назвав реальность иной — город используется как военный ресурс, а мирные граждане живут в постоянном давлении и страхе. Ранее губернатор также отмечал, что население Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее, а в городе действует сопротивление.



Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев легитимность этого голосования не признаёт. ВСУ удерживают правобережную часть Днепра, включая сам город Херсон.



