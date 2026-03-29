Раскрыты потери ВСУ за сутки
ВСУ потеряли порядка 1275 военнослужащих за сутки в результате действий ВС РФ в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 310 солдат. От действий группировок «Южная» — около 225, «Восток» — до 280, «Север» — до 200, «Запад» — более 190, «Днепр» — около 70.
Ранее в ведомстве отчитались об отражении ночной атаки 203 вражеских беспилотников. Средства ПВО предотвратили налет на 20 регионов страны.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
