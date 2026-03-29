Цыгане дерзко обокрали ВСУ

29 марта 2026, 10:59

Беженец из Красноармейска: цыгане украли у ВСУ миномет и шесть генераторов

Во время боев за Красноармейск (украинское название — Покровск) цыгане украли у украинских боевиков миномет и несколько генераторов. Об этом рассказал покинувший город мирный житель.





По его словам, которые приводит ТАСС, из-за острого дефицита электроэнергии в городе цыгане проникли на территорию завода «АПК-Инвест», где находились военные ВСУ. Им удалось украсть пять или шесть генераторов, а впоследствии и миномет. Украинские боевики открыли огонь по проникшим на объект, но те бросили свой автомобиль и скрылись.

«Свет всем хочется. (...) И пришли эти ребята, цыгане, на промзону и своровали у хохлов пять или шесть генераторов», — сказал собеседник агентства.