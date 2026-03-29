ВСУ атаковали промпредприятие в российском регионе
Утром 29 марта украинские боевики атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, а также напомнил о запрете на их съемку.
«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти», — написал он.Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что двое местных жителей нашли коробку, внутри которой оказалось взрывное устройство. При его детонации один мужчина погиб, а другой пострадал.