ВСУ атаковали промпредприятие в российском регионе

29 марта 2026, 10:09

Федорищев: беспилотники ВСУ атаковали промпредприятие в Тольятти

Утром 29 марта украинские боевики атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Тольятти. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.





По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов, а также напомнил о запрете на их съемку.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти», — написал он.