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Боевики ВСУ распродают утварь, которую награбили в домах жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил волонтер Сергей Ситников.
Украинские солдаты продают личные вещи и бытовые предметы, которые награбили в домах жителей Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера.
Ранее взятые в плен российскими солдатами в Курской области украинские разведчики-десантники отказались от обмена и призвали других боевиков ВСУ сложить оружие. По словам военнопленных, после возврата их снова отправляют на смерть без должной экипировки и командиров, поэтому лучше оставаться в России.
Также были сообщения о том, как ВСУ бросили своих раненных солдат при отходе из Угледара. Об этом рассказал украинским журналистам командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко.
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Ранее взятые в плен российскими солдатами в Курской области украинские разведчики-десантники отказались от обмена и призвали других боевиков ВСУ сложить оружие. По словам военнопленных, после возврата их снова отправляют на смерть без должной экипировки и командиров, поэтому лучше оставаться в России.
Также были сообщения о том, как ВСУ бросили своих раненных солдат при отходе из Угледара. Об этом рассказал украинским журналистам командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко.
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Лия Мурадьян