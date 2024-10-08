ВСУ бросили часть раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг

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Украинские войска бросили часть раненых при отходе из Угледара в Донбассе. Об этом сообщил командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко в беседе с украинским изданием «Главком».
Он отметил, что при выходе из города не удалось забрать «определённое количество» бойцов. При этом точными данными о них он не располагает.
По словам Охрименко, находясь под российским огнём, группы эвакуации порой не могли выйти к точке встречи. В такой обстановке не удалось вывести всех раненых.
Кроме того, командир бригады ВСУ отметил, что ВСУ не хватило был сил и средств для того, чтобы продолжить удерживать населённый пункт. После он добавил, что удержание города незадолго до выхода из него ВСУ уже утратило своё значение в свете изменившейся оперативной обстановки на данном направлении фронта.
Минобороны России 3 октября официально сообщило о взятии под контроль Угледара в ДНР, военными подразделения группировки войск «Восток».
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По словам Охрименко, находясь под российским огнём, группы эвакуации порой не могли выйти к точке встречи. В такой обстановке не удалось вывести всех раненых.
Кроме того, командир бригады ВСУ отметил, что ВСУ не хватило был сил и средств для того, чтобы продолжить удерживать населённый пункт. После он добавил, что удержание города незадолго до выхода из него ВСУ уже утратило своё значение в свете изменившейся оперативной обстановки на данном направлении фронта.
Минобороны России 3 октября официально сообщило о взятии под контроль Угледара в ДНР, военными подразделения группировки войск «Восток».
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Анастасия Чинкова