ВСУ бросили часть раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг

Территории Запорожской области, которые находятся под контролем Украины, превращаются в территорию кладбищ для боевиков ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.