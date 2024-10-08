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Свыше 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области от действий ВСУ. Однако реальное число, вероятно, намного выше, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью телеканалу «Россия 24».
Он подчеркнул, что имеющиеся статистические данные, вероятнее всего, являются лишь вершиной айсберга, поскольку значительная часть учтённых – это граждане, пострадавшие на территории, контролируемой ВСУ.
Напомним, что подразделения украинских войск перешли в наступление 6 августа. Его целью стал захват территории в Курской области.
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Анастасия Чинкова