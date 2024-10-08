Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ МИД озвучил число пострадавших от действий ВСУ в Курской области

МИД озвучил число пострадавших от действий ВСУ в Курской области

Мирошник: 300 жителей Курской области пострадали, 70 погибли от действий ВСУ
08 октября 2024, 11:46
Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Свыше 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области от действий ВСУ. Однако реальное число, вероятно, намного выше, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью телеканалу «Россия 24».


Он подчеркнул, что имеющиеся статистические данные, вероятнее всего, являются лишь вершиной айсберга, поскольку значительная часть учтённых – это граждане, пострадавшие на территории, контролируемой ВСУ.

Напомним, что подразделения украинских войск перешли в наступление 6 августа. Его целью стал захват территории в Курской области.

Читайте также:

Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Боец спецназа «Ахмат» Аид: ВСУ применяют под Курском отравляющие вещества

Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
#курская область
#пострадавший
#погибший
#всу
#жители
#мид рф
ВС РФ взяли под контроль Золотую Ниву в ДНР
08 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/zim286

Российские войска взяли под контроль населённый пункт Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
новость дополняется...

Читайте также:

ВС РФ освободили Зоряное Первое в ДНР

ВС РФ приступили к формированию огневого мешка для ВСУ под Северском

ВСУ бросили часть раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
#вс рф
#днр
#сво
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бросили часть раненых при отходе из Угледара, заявил украинский комбриг
Комбриг Охрименко: ВСУ при отходе из Угледара бросили часть раненых
08 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска бросили часть раненых при отходе из Угледара в Донбассе. Об этом сообщил командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко в беседе с украинским изданием «Главком».
Он отметил, что при выходе из города не удалось забрать «определённое количество» бойцов. При этом точными данными о них он не располагает.

По словам Охрименко, находясь под российским огнём, группы эвакуации порой не могли выйти к точке встречи. В такой обстановке не удалось вывести всех раненых.

Кроме того, командир бригады ВСУ отметил, что ВСУ не хватило был сил и средств для того, чтобы продолжить удерживать населённый пункт. После он добавил, что удержание города незадолго до выхода из него ВСУ уже утратило своё значение в свете изменившейся оперативной обстановки на данном направлении фронта.

Минобороны России 3 октября официально сообщило о взятии под контроль Угледара в ДНР, военными подразделения группировки войск «Восток».

Читайте также:

Стало известно о мятежах в ВСУ после взятия Угледара

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: взятие Угледара стало переходом к новой фазе конфликта

Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
#всу
#вс рф
#днр
#сво
#конфликт
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили Зоряное Первое в ДНР
08 октября 2024, 12:05

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Зоряное Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось бойцам подразделения «Южной» группировки войск. Они продолжили активное продвижение в глубину украинской обороны, после чего освободили населённый пункт.

новость дополняется...

Читайте также:

В США считают, что Селидово ждет судьба Угледара

ВС РФ освободили Желанное Второе в ДНР

Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
#вс рф
#днр
#сво
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ приступили к формированию огневого мешка для ВСУ под Северском
Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ под Северском в ДНР
08 октября 2024, 11:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска приступили к формированию огневого мешка для группировки ВСУ, дислоцированной в Северске ДНР. В окружение могут попасть до трёх тысяч украинских бойцов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что недавно поступили сведения о том, что ВС РФ прорвали линию обороны и вплотную подошли к Серебрянке и Григоровки. Таким образом, сейчас ведутся бои за эти населённые пункты.

Кроме того, активные боевые действия идут юго-западнее Кременной в районе Северска. Это позволяет российским войскам сформировать так называемый огневой мешок, внутри которого находится довольно большая украинская группировка.

По подсчётам Марочко, в окружении могут оказаться порядка трёх тысяч солдат ВСУ.

Читайте также:

Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

Появилась информация, что боевики ВСУ начали строить бункеры

Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
#всу
#вс рф
#сво
#днр
#военные
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000 с ракетами «воздух-земля»
08 октября 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Patrick Gross

Франция намеревается поставить Украине новые истребители Mirage 2000, оснащённые ракетами класса «воздух-земля». Первые поставки планируется осуществить в начале 2025 года.
Об этом заявил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню. В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что, помимо нового для этого типа самолётов вооружения, истребители будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что поможет им успешно противостоять системам противовоздушной обороны.

Министр также напомнил, что Франция продолжает подготовку и обучение украинских пилотов и техников по обслуживанию самолётов. О поставках на вооружение ВСУ истребителей Mirage 2000-5 ещё в июне говорил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, первые самолёты должны отправиться на Украину до конца нынешнего года. О каком количестве боевых самолётов идёт речь, не уточнялось. По сведениям аналитиков издания Valeurs Actuelles, во французских ВВС таких истребителей всего 26, поэтому без ущерба для себя Париж может выделить Киеву не более шести машин.

Читайте также:

Украина ведёт переговоры о получении ещё двух типов западных истребителей

Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции

Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей
#франция
#президент
#вооружение
#обучение
#министр
#макрон
#вооружения
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме оценили заявление Бербок об ударах вглубь России
Депутат Шеремет назвал безумием заявление Бербок об ударах вглубь РФ
08 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием являются безумством. Его слова передает РИА Новости.
Накануне глава МИД Германии заявляла, что не исключает возможности того, что Украина сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия. Однако Бербок не станет публично озвучивать дальность, на которую ВСУ смогут бить по территориям России, так как этими сведениями смогут воспользоваться российские военные.

«Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта», — заявил Шеремет.

Он напомнил, что главной задачей дипломатии является поиск мирного существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов, и призвал Бербок об этом помнить.

Читайте также:

Глава МИД Германии отвергла решение Шольца и поддержала поставки Taurus Украине

Кабмин ФРГ заявил, что мнение Бербок о поставке ракет Киеву ничего не решает

Боррель сделал заявление по Украине
#военные
#мид
#украина
#мнение
#фрг
#заявление
#поставки
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Запорожье массово хоронят украинских военных
Рогов: Запорожье превращается в территорию кладбищ для боевиков ВСУ
08 октября 2024, 10:45

Территории Запорожской области, которые находятся под контролем Украины, превращаются в территорию кладбищ для боевиков ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Временно оккупированная нацистами часть Запорожской области, включая город Запорожье, становится территорией кладбищ. Все больше земли отводится под места для многочисленных захоронений погибших военнослужащих украинской армии», — рассказал Рогов.

По его словам, по официальным данным украинской стороны, в подконтрольной части Запорожской области похоронено порядка 16 тысяч боевиков ВСУ.

Ранее Рогов также заявлял, что украинские военные начали срочно строить бункеры в районе подконтрольных им городов Орехов и Запорожье.

Читайте также:

Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО

Боец спецназа «Ахмат» Аид: ВСУ применяют под Курском отравляющие вещества

Появилась информация о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
#военные
#город
#крым
#информация
#новости
#всу
#атака
#запорожье
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ в Курской области
08 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/N-sky

Бойцы Росгвардии уничтожили украинскую ДРГ под Курском. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «‎Росгвардия».
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

На видео бойцы Росгвардии, которые выполняют задачи в зоне проведения КТО в Курской области, ликвидируют диверсионно-разведывательную группу противника, укрывшуюся за заброшенным грузовиком.

Расчет мото-FPV определил самое удобное место для запуска квадрокоптера, с которого производилось обнаружение противника и дальнейшая координация действий оператора дрона-камикадзе. После уничтожения ДРГ группа сменила позицию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Появилась информация, что боевики ВСУ начали строить бункеры

Стали известны причины обновления ядерной доктрины

Появилась информация о прорыве обороны ВСУ в районе Кременной
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец спецназа «Ахмат» Аид: ВСУ применяют под Курском отравляющие вещества
08 октября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/andrey shalari

Боевики украинских вооружённых формирований, также известных как ВСУ, применяют в Курской области боеприпасы с различными отравляющими веществами. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что только его подразделение было два раза атаковано на позициях снарядами «с какой-то химозой». По словам бойца, двое его сослуживцев, надышавшись газом, были доставлены в тыловой госпиталь с тяжёлыми отравлениями. Один из них даже пережил в реанимации остановку сердца.

«Спасибо врачам, откачали. Парню всего 21 год. Сейчас реабилитацию проходит», — рассказал Аид.

Другие спецназовцы из «Ахмата» также неоднократно докладывали о применении противником ядохимикатов и других отравляющих веществ.

«Наверное, не слышали ничего о разных международных конвенциях, запрещающих использование химического оружия», — с едкой иронией предположил один из бойцов.

По его словам, боевики ВСУ сбросили на их позицию боеприпас с отравляющим газом с тяжёлого дрона «Баба Яга». Российские солдаты сразу почувствовали жжение на лице и в глазах, пришлось отходить в тыл. Многие на несколько дней потеряли зрение. В целом восстановление после этой атаки заняло пять дней.

«Плевать они хотели на любые запреты. Применяют любое оружие, какое захотят», — презрительно заключил боец.

Читайте также:

В МИД РФ заявили о систематическом применении ВСУ химикатов

В Минобороны РФ заявили о сотнях случаев применения ВСУ токсичных химикатов

Минобороны РФ обвинило ВСУ в применении ядовитых химикатов
#зрение
#оружие
#боеприпас
#госпиталь
#солдаты
#всу
#газ
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате