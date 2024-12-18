Боевики ВСУ рассказали о разрушенных в ходе сражений укреплениях в ДНР

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Некоторые укрепления Украины на территории Донбасса разрушены в ходе боев с Россией, рассказали боевики группировки «Хортица» ВСУ в Telegram-канале.
«В результате штурмовых действий и огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание», — сказано в публикации.Отмечено, что речь идет об укреплениях в районе Нового Комара, Сонцовки, Часова Яра и Курахово.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что боевики ВСУ с начала спецоперации потеряли свыше 365 тысяч человек.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник вторгся в приграничье Курской области.
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Никита Кротов