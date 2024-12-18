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Боевики ВСУ рассказали о разрушенных в ходе сражений укреплениях в ДНР

ОСУВ «Хортица»: некоторые укрепления ВСУ в ДНР при сражениях разрушены
Фото: istockphoto/Nzpn

Фото: istockphoto/Nzpn

Некоторые укрепления Украины на территории Донбасса разрушены в ходе боев с Россией, рассказали боевики группировки «Хортица» ВСУ в Telegram-канале.
«В результате штурмовых действий и огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание», — сказано в публикации.
Отмечено, что речь идет об укреплениях в районе Нового Комара, Сонцовки, Часова Яра и Курахово.



Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что боевики ВСУ с начала спецоперации потеряли свыше 365 тысяч человек.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник вторгся в приграничье Курской области.

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«Назойливый гонец от Путина»: советник Зеленского жестко отозвался об Орбане
В офисе Зеленского снова отказались от предложения Орбана о перемирии
18 декабря 2024, 19:10

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны», — заявил Литвин.
18 декабря Орбан заявил, что Владимир Зеленский должен взять ответственность за принятие предложения о рождественском перемирии или отказ от него.

Ранее Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его.

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На Украине не верят, что Запад отправит туда миротворцев в ближайшее время
Подоляк сомневается, что Запад направит миротворцев на Украину в ближайшее время
18 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/razihusin

Украина не надеется на то, что Запад отправит миротворцев в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска — это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии», — заявил Подоляк.

По его словам, руководства некоторых стран Запада осознают риски от РФ после окончания горячей фазы конфликта на Украине.

Однако Подоляк отметил, что Россия «без принуждения» не согласится ни на один из сценариев, который ей не придется по нраву.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину, пока там не будут прекращены боевые действия.

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Ростовскую область атаковали 10 ракет ВСУ
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку 10 ракет ВСУ
18 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/bpawesome

Средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. В Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он добавил, что осколки сбитых ракет повредили остекление в доме по улице Речная. А во дворе частного дома по улице Карла Маркса нашли фрагмент ракеты. В настоящее время спецслужбы оцепили место.

По предварительным данным, в результате вражеской ракетной атаки никто не пострадал.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», основная часть украинских ракет была сбита или перехвачена в районе Малой Каменки в 70 км от военного аэродрома Миллерово. Предполагается, что ракеты выпустили из-под Покровска. SHOT пишет, что среди них были американские ATACMS, а целью был город Каменск-Шахтинский.

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Участникам СВО из Подмосковья помогли получить удостоверения ветеранов боевых действий
Участники СВО из Подмосковья получили удостоверения ветеранов боевых действий
18 декабря 2024, 18:08

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Вмешательство военной прокуратуры помогло участникам спецоперации из Московской области получить удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«42 военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав военнослужащих – участников СВО. Установлено, что на протяжении длительного периода четырём подмосковным военным не выдавали такие удостоверения. Военный прокурор гарнизона внёс в адрес командования представления об устранении нарушений закона», – говорится в сообщении.
В итоге права участников специальной военной операции восстановлены, удостоверения им вручены.

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#ветераны
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Рябков рассказал, что мешает урегулированию конфликта на Украине
Рябков заявил, что урегулированию конфликта мешает стремление НАТО расшириться
18 декабря 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Mordolff

Урегулированию конфликта на Украине мешает бесконечное стремление альянса НАТО расшириться, а также его желание освоить украинскую республику в военно-политическом плане. Об этом в рамках дискуссионного клуба «Валдай» заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса», — пояснил дипломат.
Страны блока НАТО стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе. У экспертов не единожды звучало мнение, что Киев просто используют в качестве инструмента, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. При этом Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, продолжает требовать членства Украины в альянсе, либо компенсации за отказ от него.

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Боевики ВСУ рассказали о разрушенных в ходе сражений укреплениях в ДНР
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В Венгрии рассказали, как приход Трампа повлиял на ЕС
Сийярто заявил, что ЕС не осознаёт новой реальности, связанной с Трампом
18 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/makaule

Евросоюз не осознаёт новой реальности, которая связана со скорой инаугурацией новоизбранного американского президента Дональда Трампа, а также с продвижением ВС РФ. Об этом заявил в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что предложение о рождественском перемирии актуально, при том, что Киев его отверг.
«Так что сложилась качественно новая реальность, а в Европе многие ведут себя так, как будто этого не случилось», — подчеркнул Сийярто.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не собирается допускать венгерского премьера Виктора Орбана до посредничества в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса. Зеленского уже раскритиковали в Верховной раде.

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#конфликт
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«Мы ликвидируем главарей киевского режима»: РФ жестко ответит за убийство генерала Кириллова
Слуцкий: Россия не простит убийство Кириллова
18 декабря 2024, 17:14

Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Россия не простит подрыв начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, его слова передает РИА Новости.
«Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», — заявил Слуцкий.

За подрыв Кириллова и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых злоумышленник признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбонов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.

Его поймали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области.

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В Европе обсуждают отправку 100 тыс военных на Украину
Reuters: страны Европы обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военных
18 декабря 2024, 17:13

Фото: iStock/Tomas Ragina

Европейские государства обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военных в случае прекращения огня или заключения мира. Об этом информирует агентство Reuters.
Уточняется, что военнослужащие могут быть отправлены из 5 или 8 стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша. Согласно данным аналитиков и официальных лиц, точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который в настоящее обсуждается в Европейском союзе.

Отмечается, что войска могут насчитывать от 40 до 100 тысяч человек.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Орбан пытается получить от Зеленского ответ о рожественском перемирии
Орбан призвал Зеленского взять ответственность за перемирие на Рождество
18 декабря 2024, 17:02

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский должен взять ответственность за принятие предложения о рождественском перемирии или отказ от него. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», — написал Орбан в соцсети X.
Он отметил, что предложение о перемирии на Рождество по-прежнему остается в силе.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его.

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