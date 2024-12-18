Раскрыто число безвозвратных потерь ВСУ с начала спецоперации

Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)
С начала спецоперации потери ВСУ составили более одного миллиона солдат, из которых 365 тысяч — безвозвратные. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
Он уточнил, что с начала российской спецоперации Украина потеряла более одного миллиона военных убитыми и ранеными, а также порядка 20 тыс. танков и бронированных машин.
Он отметил, что при отражении попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области потери противника составили более 43 тысяч украинских солдат.
Герасимов в докладе отметил, что Запад с февраля 2022 года передал Украине более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч БПЛА, а также свыше 6,4 тысяч танков и бронемашин.
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«В том числе безвозвратные — более 365 тысяч человек», — уточнил Герасимов.
Он отметил, что при отражении попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области потери противника составили более 43 тысяч украинских солдат.
Герасимов в докладе отметил, что Запад с февраля 2022 года передал Украине более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч БПЛА, а также свыше 6,4 тысяч танков и бронемашин.
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Элина Позднякова