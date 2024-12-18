Пленный солдат ВСУ Александр Терези заявил, что его с сослуживцами обмануло командование при отступлении в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По его словам, когда украинские военные прибыли на курское направление, то командиры ВСУ приказали им искать позиции. Терези пояснил, что спустя время за ними якобы должна была приехать бригада, что увезти бойцов, однако за солдатами никто не вернулся.
Терези рассказал, что он подписал контракт с ВСУ в 2020 году сроком на три года. При этом выплачиваемых средств практически не хватало, заключил он.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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«Мы от своих отстали, нашли блиндаж и остались там, подошли ваши», — добавил пленный.
Терези рассказал, что он подписал контракт с ВСУ в 2020 году сроком на три года. При этом выплачиваемых средств практически не хватало, заключил он.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова