В Раде выступили против снижения мобилизационного возраста

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Негативное отношение к идее снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет выразил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
«Я к этому (снижению мобилизационного возраста до 18 лет – прим. ред.) отношусь негативно. Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины», — сказал он «Украинской правде».Лубинец считает, что в республике достаточно граждан от 30 до 45 лет, которые, по мнению омбудсмена, могут быть более полезными на фронте.
Мобилизация на Украине постоянно ужесточается с 24 февраля 2022 года. Людей хватают прямо на улицах или во время работы, чтобы отвезти в военкомат с последующей отправкой в зону боевых действий.
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