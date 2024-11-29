«Последняя капля»: Новые удары РФ заставили Украину задуматься о переговорах

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На фоне преобладающих в последнее время в обществе Украины мрачных настроений последние действия Вооруженных сил России — удары, направленные на разрушение энергетических объектов в стране при близости зимнего периода, — могут стать катализатором для массовых требований украинцев к властям о скорейшем разрешении конфликта.
Телеканал «Общественное» передает, что эта ситуация грозит стать для жителей Украины «последней каплей», и граждане могут начать активно выступать против решений своего лидера.
Энергетическая ситуация на Украине стала ухудшаться после обстрела 17 ноября: повреждения получили Кременчугская ГЭС и 4 подстанции «Энергоатома». После следующего удара, который был произведен в ночь на 26 ноября, пострадала новая энергетическая инфраструктура — на этот раз в Тернопольской области.
В конце дня 28 ноября в городе Ровно Западной Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
Ранее «Радио 1» стало известно, что власти Киева решили переместить Верховную Раду в строго охраняемую правительственную зону столичного города, поскольку пуск «Орешника» заставил их обеспокоиться собственной безопасностью.
Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.
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«Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект», — высказался политолог Петр Олещук на канале.
Энергетическая ситуация на Украине стала ухудшаться после обстрела 17 ноября: повреждения получили Кременчугская ГЭС и 4 подстанции «Энергоатома». После следующего удара, который был произведен в ночь на 26 ноября, пострадала новая энергетическая инфраструктура — на этот раз в Тернопольской области.
«Ситуация с электроснабжением сейчас наихудшая, чем за все предыдущие периоды», — сказал руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал в эфире телеканала «Киев 24».По оценкам украинских экспертов, обеспеченность страны электроэнергией в ближайшее будущее будет зависеть от четырех факторов: новых российских ударов, температуры, экстремальных погодных явлений и износа инфраструктуры.
В конце дня 28 ноября в городе Ровно Западной Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
Ранее «Радио 1» стало известно, что власти Киева решили переместить Верховную Раду в строго охраняемую правительственную зону столичного города, поскольку пуск «Орешника» заставил их обеспокоиться собственной безопасностью.
Депутат Рады рассказала о низкой укомплектованности части бригад ВСУ.
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Мария Моисеева