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Расчетом гаубицы Д-30 тульских десантников было поражено скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое разведка выявила в Кореневском районе Курской области.
ТАСС передает данные Минобороны РФ о том, что скопление пехоты ВСУ было обнаружено в промышленном здании одного из населенных пунктов с помощью средств воздушной разведки, а также благодаря другим разведывательно-поисковым действиям разведчиков тульских десантников.
Солдаты ВСУ покинули здания после первого попадания и тут же попытались скрыться, однако убегающая украинская пехота была уничтожена при помощи второго и третьего выстрелов из гаубицы. Уточняется, что огонь по врагу велся на дистанции более 8 км.
Стало известно, что новые удары России по Украине могут заставить граждан требовать от властей прекращения конфликта. Одновременно с этим на Западе призвали готовиться к разделу Украины.
В ночь с 28 ноября на 29 ноября силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области. Вскоре после этого «Радио 1» писало о том, что на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар.
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«После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному промышленному зданию с пехотой ВСУ», — передали в Минобороны РФ.
Солдаты ВСУ покинули здания после первого попадания и тут же попытались скрыться, однако убегающая украинская пехота была уничтожена при помощи второго и третьего выстрелов из гаубицы. Уточняется, что огонь по врагу велся на дистанции более 8 км.
Стало известно, что новые удары России по Украине могут заставить граждан требовать от властей прекращения конфликта. Одновременно с этим на Западе призвали готовиться к разделу Украины.
В ночь с 28 ноября на 29 ноября силы ПВО РФ устранили 30 дронов ВСУ на северо-западе Ростовской области. Вскоре после этого «Радио 1» писало о том, что на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский начался пожар.
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Мария Моисеева