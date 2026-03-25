В Пулково скорректировали расписание рейсов из‑за угрозы БПЛА
В аэропорту Пулково (Санкт‑Петербург) действуют временные ограничения на прием и вылет воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
По состоянию на 03:00 18 рейсов не могут отправиться более двух часов. Девять самолетов отменили, а 23 – перенаправили на запасные аэродромы. Службы аэропорта готовы оперативно возобновить обслуживание воздушных судов сразу после снятия ограничений, подчеркнули в Пулково.
Ранее мы сообщали, что над Ленинградской областью сбили восемь беспилотников. Позже губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что количество перехваченных БПЛА увеличилось до 17.
