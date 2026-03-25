Достижения.рф

В Белгороде пропал свет после ракетного удара ВСУ

Гладков: ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Белгорода
Фото: iStock/Standart

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.



Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, из‑за чего в ряде районов возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точно оценить масштаб нанесенного ущерба специалисты смогут лишь в светлое время суток.

«Все аварийные службы находятся на местах. Идет уточнение информации о других последствиях», — написал Гладков в Телеграм-канале.
Ранее украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. В порту Усть-Луга произошло возгорание.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0