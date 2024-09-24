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Боевики ВСУ самовольно бросают позиции в оккупированной киевским режимом части Донбасса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российских силовиков.
«Позиции самостоятельно покинули десять человек», — пояснил источник РИА Новости.
Силовик добавил, что украинские командиры наплевательски относились к своим подчиненным. Кроме того, у боевиков не хватает провизии и полностью отсутствуют гранаты и боеприпасы для стрельбы. Помимо всего прочего, на передовой не происходит ротации.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда РФ достигнет всех поставленных целей.
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Никита Кротов