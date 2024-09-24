Бразилия сделала заявление по конфликту на Украине на ГА ООН

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Для разрешения конфликта на Украине необходим прямой диалог сторон, заявил в рамках Генассамблеи ООН президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он отметил, что военным путем участники боевых действий не в состоянии добиться всех поставленных целей.
«…Использование все более разрушительного оружия напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны. Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — пояснил бразильский глава.Силва заключил, что данный сигнал есть в бразильско-китайском плане по урегулированию конфликта для налаживания процесса переговоров и прекращения боевых действий.
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