Названа причина отказа Украине бить вглубь РФ

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Украине не разрешают бить вглубь России, потому что на Западе имеется «пара здравомыслящих» руководителей. Об этом телеканалу М1 сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«Среди западных союзников ещё есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому ещё не было разрешения на дальнобойные удары вглубь России. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет», — пояснил дипломат.Ранее стало известно, что данные об украинских призывниках продаются на просторах интернета, включая ФИО, телефоны, адреса и прочее. Ценник на информацию составляет три тысячи евро или же «что-либо интересное».
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