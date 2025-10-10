Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой

10 октября 2025, 15:26

Фото: iStock/IherPhoto

Солдаты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен бойцам группировки войск «Южная». Это произошло в районе Константиновки в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.