Боевики ВСУ сдаются в плен под Константиновкой
Солдаты 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен бойцам группировки войск «Южная». Это произошло в районе Константиновки в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.
Военнослужащий 3-го Армейского корпуса с позывным «Верум» сообщил о ситуации. По его словам, украинские бойцы, оставленные командованием на позициях без ротации, ищут любые возможности для выживания. С каждым днем число сдавшихся растет, что свидетельствует о сложной обстановке на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
