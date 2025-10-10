Штурмовик «Буслай» вступил в бой против пятерых боевиков ВСУ и победил их
Боец ВС РФ с позывным «Буслай» выступил один против пятерых украинских боевиков в районе Малой Токмачки Запорожской области, уничтожив троих из них, ещё двое пустились в бега. Историю героизма российского солдата приводит RT.
На сегодняшний день армия России контролирует больше половины Малой Токмачки и продолжает освобождение населённого пункта, сообщил военкор RT Влад Андрица.
Дрон заснял, как российский боец 42-й гвардейской дивизии вступил в бой сразу с пятью боевиками ВСУ. Они попытались уничтожить его с помощью гранаты, однако не вышло. В ходе боя «Буслай» ликвидировал троих противников, двое попытались убежать. По ним отработали операторы БПЛА.
