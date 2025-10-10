Штурмовик «Буслай» вступил в бой против пятерых боевиков ВСУ и победил их

10 октября 2025, 15:07

Фото: iStock/zim286

Боец ВС РФ с позывным «Буслай» выступил один против пятерых украинских боевиков в районе Малой Токмачки Запорожской области, уничтожив троих из них, ещё двое пустились в бега. Историю героизма российского солдата приводит RT.